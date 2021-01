Darum gehts Die Sicherheitsuntersuchungsstelle Sust hat den Abschlussbericht zum Ju-52-Absturz veröffentlicht.

Dem Bericht zufolge haben Pilotenfehler zur Tragödie geführt.

Kritisiert wird im Bericht auch das Flugunternehmen Ju-Air und das Bundesamt für Zivilluftfahrt.

Was ist genau passiert?

Am 04. August 2018 stürzte eine Ju-52 am Piz Segnas bei Flims GR ab. Dabei starben alle 20 Personen an Bord. Die «Tante Ju» prallte mit 202 Kilometern pro Stunde senkrecht auf den Felsboden auf. Zweieinhalb Jahre nach dem Absturz hat die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) nun ihren Abschlussbericht veröffentlicht.

Wieso ist die «Tante Ju» abgestürzt?

Der Schlussbericht hält fest, dass der Absturz der Ju-52 auf Fehler der beiden Piloten zurückzuführen ist. «Die Flugbesatzung wählte einen hochriskanten Flugweg, der aufgrund der geringen Flughöhe über dem Gelände und des fehlenden Drehraums keine Auswege oder Korrekturmöglichkeiten bei Fehlern, Störungen und Wettereinflüssen bot», schreibt die Sust. Zudem begingen die erfahrenen Piloten «leichtsinnige Regelbrüche» und legten immer wieder ein «risikoreiches Verhalten» an den Tag. Die Piloten seien bereits in der Vergangenheit damit aufgefallen, «systematisch anerkannte Regeln der Luftfahrt nicht einzuhalten».

Bei wem liegt die Verantwortung?

Menschliches Versagen gilt als Hauptursache für den Absturz. Mängel identifiziert die Untersuchung jedoch auch im Unterhalt der Ju-52 und in der Sicherheitskultur beim Flugunternehmen Ju-Air. So befand sich der Oldtimer laut Bericht in einem nicht ordnungsgemässen technischen Zustand und erreichte die nachgewiesene Flugleistung nicht mehr. Die besagte Unglücksmaschine hätte am 4. August gar nicht abheben dürfen.

Die Ju-Air habe die wesentlichen Risiken im Flugbetrieb nicht erkannt, die «zahlreichen Regelbrüche» seiner Piloten nicht verhindert und damit jahrelang Mensch und Material gefährdet, schreiben die Sust-Experten. Eine Auswertung von Flügen im Sommer 2018 zeigt: Jeder sechste Flug der Ju-Air hat massive Abweichungen von den Grundsätzen des sicheren Fliegens im Gebirge aufgewiesen. Auch das Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl) wird von der Sust gerügt: So habe das Bazl die Sicherheitsprobleme bei der Ju-Air nicht erkannt, die Aufsichtstätigkeit zeigte nicht genügend Wirkung.

Was sind die Konsequenzen?

Die Sust hat im Bericht acht Sicherheitsempfehlungen sowie sieben Sicherheitshinweise ausgesprochen. Diese richten sich an das Bazl und an die Ju-Air. So sollen etwa die Ju-52-Schwesternflugzeuge auf Korrosionsschäden und Mängel an Systemkomponenten überprüft werden. Für die Piloten soll die Ju-Air gezielte Nachschulungen bezüglich Disziplin, der Einhaltung von Regeln und im Bereich des sicheren Fliegens im Gebirge durchführen.

Was sagt die Ju-Air?

Das Flugunternehmen gelobt in einer Medienmitteilung Besserung. Es verspricht, die Sicherheitshinweise zu berücksichtigen und in den künftigen Betrieb einfliessen zu lassen. Neben den Ursachen habe der Sust-Bericht auch Faktoren ermittelt, die Risiken bergen, teilt Ju-Air-Sprecher Christian Gartmann auf Anfrage von 20 Minuten mit. «Diese Kritik nehmen wir sehr ernst, auch wenn sie nicht ursächlich zum Unfall beigetragen haben.»

Wird die Ju-Air ihren Betrieb wieder aufnehmen?

Ja. Die Ju-Air teilt mit, dass eine ihrer Ju-52-Maschinen grundüberholt werde. «Wir hoffen, dass die Arbeiten bis 2022 vollendet sind und wir sie nach der Zertifizierung 2022 oder 2023 wieder in Betrieb nehmen können», sagt Gartmann.

Werden die Hinterbliebenen entschädigt?

Zwar sieht das Gesetz tatsächlich Entschädigungen für Hinterbliebene vor. Hauptsächlich werden diese aber nicht von der Airline bezahlt. Wie Rechtsanwältin Marie Therese Anna Fischer auf Anfrage von 20 Minuten erklärt, werden zivilrechtliche Ansprüche im Bereich der Luftfahrt grundsätzlich nach der Verordnung über den Lufttransport (LTrV) geregelt. Dort gilt bis zu einem Betrag von 157’000 Franken eine «scharfe Kausalhaftung», was bedeutet:«Es muss kein Verschulden nachgewiesen werden.»

Strafrechtlich sei eine Verfolgung ausgeschlossen, da die Piloten beim Absturz ums Leben kamen und Unternehmensstrafe ausgeschlossen werden könne. Die Ju-Air teilt auf Anfrage mit, dass bis auf eine Ausnahme alle Fälle mit ihrer Versicherung abgeschlossen sind.

Was sagt das Bundesamt für Zivilluftfahrt?