FC Basel: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Quali-Out

Wie gross ist die FCB-Blamage?

Wann spielte der FCB letztmals nicht in einer Gruppenphase?

Das gab es in den vergangenen Jahren immer mal wieder. Zuletzt verpassten die Basler 2020/2021 eine europäische Gruppenphase. So früh wie in dieser Saison (2. Quali-Runde) scheiterte der FCB auf internationalem Parkett zuletzt aber vor 20 Jahren.

Welche finanziellen Folgen hat das Out?

Drohen dem FCB nun weitere Abgänge?

Kommen dafür neue Spieler?

Nach dem Verpassen einer europäischen Gruppenphase ist der FCB nun nicht mehr die gleiche attraktive Adresse wie noch vor einigen Wochen und Monaten. Trotzdem gibt es im Basler Kader noch zahlreiche Baustellen. «Bis auf die Torwartposition suchen wir überall», so Vogel gegenüber der «Basellandschaftlichen Zeitung». Vor allem in der Abwehr, im Mittelfeld und als möglicher Ndoye-Ersatz auf dem Flügel sollen noch Spieler kommen. «Das Kader hat noch nicht das Gesicht, das wir uns am Ende der Transferperiode wünschen», so Vogel. Das Transferfenster schliesst in der Schweiz am 7. September.