Q&A : Die wichtigsten Fragen zur Invasion der Ukraine

Am frühen Donnerstagmorgen kündigte der russische Präsident Wladimir Putin eine Militäroperation in der Ukraine an. Kurz darauf waren in der Ukraine die ersten Explosionen zu hören.

1 / 6 Ein Gebäude in der ostukrainischen Stadt Chuguiv wurde von Raketen getroffen. AFP In der Stadt Kiew in der Ukraine bildeten sich grosse Schlangen vor Geldautomaten. AFP Ukrainer verlassen das Land. Am Donnerstagmorgen, um vier Uhr, gingen erste Meldungen von Explosionen und Luftschlägen in der Hauptstadt Kiew und Charkiw im Osten der Ukraine ein. Getty Images

Darum gehts Am Donnerstagmorgen, um vier Uhr, gingen erste Meldungen von Explosionen und Luftanschlägen in der Ukraine ein.

Es gab bereits mehrere Tote und Verletzte.

Die wichtigsten Fragen rund um den Grossangriff im Q&A.

Wann startete die Invasion in die Ukraine?

Kurz nach der von Kreml-Chef Wladimir Putin angekündigten «Militäroperation» in der Ukraine sind in der Hauptstadt Kiew sowie in weiteren ukrainischen Städten Explosionen zu hören gewesen. AFP-Reporter berichteten in der Nacht zum Donnerstag von mindestens zwei Explosionen in der Innenstadt von Kiew, die bei Fahrzeugen Alarm auslösten. Am Donnerstagmorgen, um vier Uhr, gingen erste Meldungen von Explosionen und Luftschlägen in der Hauptstadt Kiew und Charkiw im Osten der Ukraine ein. Später folgen Explosionen in Kramatorsk, Mariupol und Odessa im Süden. Sogar rund 100 Kilometer westlich von Lwiw hat es Explosionen gegeben.

Gab es bereits Tote und Verletzte?

Tausende Ukrainer und Ukrainerinnen sind auf der Flucht, das zeigen Videos auf Social Media. In den ersten Stunden des russischen Grossangriffs wurden nach Angaben Kiews mehr als 40 ukrainische Soldaten und etwa zehn Zivilisten getötet. Dutzende Soldaten seien zudem verletzt worden, sagte der Präsidentenberater Oleksij Arestowytsch am Donnerstagmittag. In seinem Facebook-Post vom Donnerstagmorgen rief der ukrainische Verteidigungsminister Alexey Reznikov die Bevölkerung dazu auf, zu den Waffen zu greifen. «Jeder, der bereit und in der Lage ist, eine Waffe zu halten, kann dies problemlos tun. Sie brauchen nur einen Reisepass», schrieb Reznikov.

1 / 12 Eine russische Rakete traf eine Reklamewand in der Innenstadt. AFP Behördenmitglieder untersuchen den Einschlagort des Geschosses. AFP Die Überreste der russischen Rakete sind gut erkennbar. REUTERS

Welche Sanktionen drohen Russland?

Die neuen geplanten EU-Sanktionen gegen Russland werden nach Angaben von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen den Zugang russischer Banken zu den europäischen Finanzmärkten stoppen. Zudem sollen russische Vermögenswerte in der EU eingefroren werden, und wichtigen Sektoren der russischen Wirtschaft soll der Zugang zu Schlüsseltechnologien und Märkten verwehrt werden. Am Donnerstagabend soll ein EU-Krisengipfel über das Sanktionspaket beraten. Ein erstes Paket hatte die EU bereits nach der Anerkennung der Unabhängigkeit der Separatistenregionen Donezk und Luhansk in der Ostukraine und der Entsendung russischer Soldaten beschlossen. Die Schweiz hat sich den Sanktionen des Westens gegen Russland vorerst nicht angeschlossen.

Wie reagiert Putin?

«Ich habe die Entscheidung für eine Militäroperation getroffen», sagte er in einer Fernsehansprache in der Nacht zum Donnerstag. Er forderte das ukrainische Militär auf, «die Waffen niederzulegen», und drohte für jegliche Einmischung in den russischen Einsatz Vergeltung an. In einer ersten Reaktion verurteilte US-Präsident Joe Biden den «ungerechtfertigten Angriff» auf die Ukraine. Putin prangerte erneut einen angeblichen «Völkermord» der ukrainischen Regierung im Osten des Landes an und verwies auf das Hilfeersuchen der Separatisten vom Mittwochabend an den Kreml. An das ukrainische Militär gewandt sagte er: «Ich rufe euch auf, die Waffen niederzulegen.» Er versicherte, dass sie dann «ungehindert das Schlachtfeld verlassen» könnten. Putin sagte zudem, er wolle keine «Besetzung» der Ukraine, sondern deren «Entmilitarisierung».

Wie reagieren die Vereinten Nationen und die USA?

UN-Generalsekretär António Guterres rief Putin während der Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats auf, die Ukraine nicht anzugreifen. «Präsident Putin, stoppen Sie Ihre Truppen, die Ukraine anzugreifen, geben Sie dem Frieden eine Chance, zu viele Menschen sind bereits gestorben», sagte er in New York. US-Präsident Joe Biden hat den russischen Militärangriff auf die Ukraine scharf verurteilt und der Regierung in Moskau Konsequenzen angedroht.

My 20 Minuten Als Mitglied wirst du Teil der 20-Minuten-Community und profitierst täglich von tollen Benefits und exklusiven Wettbewerben!