Zürich: Die wichtigsten Infos rund um die Street Parade 2022

Die 29. Street Parade steigt am Samstag unter dem Motto «Think». Das musst du alles zur Megaparty im Herzen von Zürich wissen.

Bis zu eine Million Besucherinnen und Besucher werden erwartet. Auf acht Bühnen treten verschiedene DJs aus aller Welt auf.

Darum gehts Eine der grössten Technopartys der Welt geht am Samstag in die 29. Runde.

Auf der 2,4 Kilometer langen Strecke ums Seebecken rollen ab 14 Uhr 26 Love Mobiles vom Utoquai über den Bürkliplatz bis in die Enge.

Die grösste Technoparty der Welt geht am Samstag in die 29. Runde. Ab 14 Uhr rollen 26 Love Mobiles vom Utoquai im Seefeld via Quaibrücke bis zum Hafendamm Enge. Bereits ab 13 Uhr spielen bis Mitternacht internationale und nationale DJs auf acht Bühnen ihre Sets. Auch das Wetter spielt mit: Angekündigt sind 28 Grad. Die Veranstalter rechnen mit bis zu einer Million Besucherinnen und Besuchern aus aller Welt.

Das sind die besten Bühnen

Opera Stage: Direkt auf dem Sechseläutenplatz befindet sich die Hauptbühne. Ab 13 Uhr bis 14.30 Uhr gibt es bereits das erste Highlight: Der deutsche DJ und Produzent Ben Böhmer wird die Street Parade eröffnen. Auch Adriatique, Ida Engberg, Djaak oder Chris Liebing stehen an den Plattentellern. Das Closing um 22.30 Uhr macht DJ Reinier Zonneveld, der auf der ganzen Welt für ausverkaufte Clubs sorgt.

Center Stage: Die zweite Hauptbühne auf dem Bürkliplatz wird vom Label AllINeed des Schweizer DJs Andrea Oliva gehostet. Dieser übernimmt auch gleich das Opening. Weiter sind etwa DJs Solardo, Vintage Culture und Syreeta angekündigt.

Rakete Stage: Gleich gegenüber der Center Stage befindet sich die Rakete Stage. Alles, was in der Zürcher Techno und House-Szene Rang und Namen hat, sorgt dort ab 13 Uhr für Stimmung.

Clubbing Stage: Am General-Guisan-Quai erhalten die Schweizer Clubs je einen Slot von einer Stunde, in welchem die Resident-DJs ihr Können zeigen. Von den Zürcher Clubs Supermarket, Frieda’s Büxe oder Exil über die Basler Clubs Nordstern und Viertel bis hin zum Audio und D-Club aus Genf und Lausanne ist alles vertreten.

Swiss Innovations-Stage: Seit Jahren stellt die Street Parade eine Bühne für innovative Schweizer Musikschaffende aus der Subkultur zur Verfügung. Auch «live»-gespielte elektronische Musik mit analogen Instrumenten und Gesang stossen hier auf Gehör.

Die angesagtesten Love Mobiles

Pyramid, Friends of Street Parade: Das Love Mobile des Partylabels Pyramid, das sonst im Amnesia in Ibiza zuhause ist, wird beim Utoquai den Street-Parade-Umzug mit einem Set von Caal ab 13 Uhr eröffnen. An Board sind auch die Techno-Stars Solardo, Jackmaster und Mar-T.

Klaus Mobile: Das 17. Love Mobile wird vom Zürcher Langstrassenclub Klaus geführt. Auf dem mobilen Dancefloor des Zürcher Szeneclubs treten unter anderem Nici Faerber, Pazkal und Juli Lee auf. Das Love Mobile startet um 16.16 Uhr.

BabaBeatZH: An Position 22 reiht sich das Love Mobile BabaBeatZH ein, das an Bord verbaute Soundsystem von Lambda Labs hat eine Leistung von rund 300’000 Watt. Das Zürcher Partylabel von Nemo Rösch und Slavko Gudelj feiert an der Street Parade seine Geburtsstunde. Mit dem Label wollen die Zürcher Künstler, Clubs, Labels und Veranstalter zusammenbringen. Das Love Mobile startet ab 17 Uhr.

In dieser Reihenfolge fahren die Love Mobiles durch die Stadt. Verein Street Parade Zürich

Die besten Day- und Afterpartys

Sei es das Lethargy in der Roten Fabrik, die Odyssee im X-TRA oder der Dayrave in der Riithalle – während und nach der Street Parade gibt es in der ganzen Stadt zahlreiche Partys für alle Raverinnen und Raver. Eine Übersicht über besten Partys findest du in der Übersicht.

An zahlreichen Day- und Afterpartys wird in den Abend und den Sonntagmorgen gefeiert, so etwa wie im Samigo. Dominik Meier

Essen und Trinken

An einem Event wie der Street Parade ist regelmässiges Trinken von Wasser und alkoholfreien Getränken sehr wichtig. Wer will, dass die Street Parade für Besucherinnen und Besucher auch weiterhin gratis bleibt, bezieht die Getränke an den offiziellen Ständen der Parade. Mit dem Kauf dieser Getränke wird der Verein Street Parade direkt unterstützt. Neben 110 Getränkeständen und Bars gibt es auch über 120 Food-Verkaufsstände.

Erstmals kann man an den offiziellen Bars und Getränkeständen bargeldlos bezahlen. Auf dem gesamten Festivalgelände werden alle gängigen Kredit- und Debitkarten sowie die wichtigsten

Bezahl-Apps akzeptiert. Wer Bar bezahlen will, muss aber Schweizer Franken mitnehmen: Aufgrund von Falschgeld in den Vorjahren wird nur noch die Schweizer Währung angenommen. Wechselmöglichkeiten gibt es aber auf dem Festgelände.

So kommst du nach Hause

Die SBB baut ihr reguläres Angebot für die Street Parade aus. Sie setzt zahlreiche Nacht- und Extrazüge ein, die die Besucher an die Parade und wieder zurückbringen. Da vielerorts in der Schweiz Unterhaltsarbeiten stattfinden, empfiehlt die SBB, jeweils die Verbindungen im Online-Fahrplan genau zu prüfen. Im Zürcher Verkehrsverbund fahren (ZVV) die Nacht-S-Bahnen und Busse bis vier Uhr im Stundentakt. Die Trams und Busse der VBZ-Züri-Linie verkehren nach einem Spezialfahrplan.

Street Parade und die Umwelt

Kaum jemand kommt heute um das Thema Klimaschutz oder Plastikmüll – so auch nicht die Street Parade. Die Parade geht die Thematik auf mehreren Ebenen an:

Von jedem verkauften Getränk investiert die Street Parade einen Franken in die Umwelt – bei einem Überschuss fliesst das Geld in lokale Hilfsorganisationen.

Sämtliche Speiseabfälle werden gesammelt, in einer Biogasanlage verarbeitet und danach in das Gasnetz der Stadt Zürich eingespeist.

Alle an den Street Parade-Ständen verkauften Getränke sind in 100% recyclebarem PET oder Aluminium verpackt.

In der Kernzone zwischen Bürkliplatz und Opernhaus werden 100 zusätzliche 770 Liter Abfallcontainer aufgestellt.

Der Kehricht wird in in die Wertstoffe PET, Glas und Aluminium aussortiert und in den Kreislauf zurückgeführt.

Für alle Bühnen und Verpflegungsstände wird Ökostrom bezogen und dank dem Engagement bei Myclimate.org fahren alle Love Mobiles «klimaneutral».

Grossaufgebot der Rettungskräfte

Um die medizinische Versorgung der Street-Parade-Besucher sicherzustellen, betreibt Schutz und Rettung Zürich sechs Behandlungsstellen entlang der Umzugsroute, wie es in einer Mitteilung heisst. Hinzu kommen mehrere mobile Rettungsteams sowie drei Boote. Es stehen rund 360 zusätzliche Mitarbeitende aus Sanität, Einsatzleitzentrale, Berufs- und Milizfeuerwehr, Zivilschutz, Logistik und verschiedenen Stabsbereichen im Einsatz.

Am meisten Behandlungen würden erfahrungsgemäss wegen übermässigen Alkoholkonsums, Flüssigkeitsmangels, Schnittwunden an den Füssen und übermässigem Konsum verschiedener Substanzen verzeichnet. «Darum empfiehlt Schutz und Rettung Zürich das Tragen von festem, geschlossenem Schuhwerk sowie eine ausreichende Zufuhr von Wasser und alkoholfreien Getränken», heisst es in der Mitteilung weiter.