«Werde nicht die letzte Frau sein» : Die wichtigsten Passagen der Siegesrede von Kamala Harris

Nach Joe Bidens Wahlsieg bei der US-Präsidentenwahl am Samstag (Ortszeit) hat seine Vize Kamala Harris ihre Siegesrede in Wilmington im US-Bundesstaat Delaware gehalten.

Und an meinen Ehemann Doug, unsere Kinder Cole und Ella, meine Schwester Maya und unsere ganze Familie – ich liebe euch alle mehr, als ich es je ausdrücken kann. Wir sind Joe und Jill so dankbar, dass sie unsere Familie auf dieser unglaublichen Reise mit in ihre Familie aufgenommen haben. Und an die Frau, die den grössten Teil der Verantwortung für meine Anwesenheit hier und heute trägt – meine Mutter, Shyamala Gopalan Harris, die immer in unseren Herzen ist. Als sie im Alter von 19 Jahren aus Indien hierher kam, hat sie sich vielleicht diesen Moment nicht so ausgemalt. Aber sie glaubte so fest an ein Amerika, in dem ein Moment wie dieser möglich ist. Und so denke ich an sie und an die Generationen von Frauen – schwarze Frauen, Asiatinnen, Weisse, Latinas, amerikanische Ureinwohnerinnen, die durch die Geschichte unserer Nation hinweg den Weg für diesen Moment heute Abend geebnet haben. Frauen, die so viel für Gleichheit, Freiheit und Gerechtigkeit für alle gekämpft und geopfert haben, einschliesslich der schwarzen Frauen, die oft, zu oft übersehen werden, die aber so oft unter Beweis stellen, dass sie das Rückgrat unserer Demokratie sind.