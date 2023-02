Bitterstoffe: Darum solltest du regelmässig bitter essen

Bitterstoffe fördern die Verdauung, und zwar bereits im Mund. Denn dort regen sie die Speicheldrüsen an, was der Verdauung hilft. Sie kurbeln zudem den Fettstoffwechsel in der Leber an und aktivieren die Gallenblase und die Bauchspeicheldrüse – alles wichtige Organe, wenn es darum geht, Lebensmittel optimal zu verdauen.