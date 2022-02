Entwicklung in der Schweiz – Die Wirtschaft verliert das Volk

Drei Verlierer am Sonntag: Die Bundesräte Ueli Maurer (links) und Alain Berset sowie Bundesrätin Simonetta Sommaruga.

Medien wollen Gesichter. Vor allem Gesichter von Verlierern. Und die waren am Abstimmungssonntag schnell gefunden. «Drei Ohrfeigen» habe der Bundesrat erhalten, hiess es auf SRF News. «Schlappe des Bundesrats gegen sein Volk», kommentierte «Inside Paradeplatz». «Der Bundesrat verliert, verliert, verliert», schrieb die NZZ. Das Blatt widmete dem Versagen der Regierung gar einen langen Text, der in der Diagnose einer «Verantwortungskrise» gipfelte.

In der Tat: Bei drei von vier Vorlagen dieses Sonntags hat das Volk nicht im Sinne des Bundesrats (und des Parlaments) entschieden. Das Ja zur Tabakinitiative, das Nein zu den Hilfsmassnahmen für die Medien sowie jenes zur Abschaffung der Stempelsteuern – diese insgesamt sehr deutlichen Resultate kamen gegen die Empfehlung der Regierung zustande. Von einem «sehr bemerkenswerten» Verdikt spricht die Politologin Martina Mousson. Und liefert die Zahlen, die das Resultat vom Sonntag in den vielleicht noch bemerkenswerteren Langzeittrend einordnen: «Mit diesem Abstimmungssonntag ist die Erfolgsquote für Referenden in der laufenden Legislatur auf 43 Prozent gestiegen. Im Zeitraum von 2011 bis 2020 waren es nur 26 Prozent. Auch die Annahmequote für Volksinitiativen liegt mit 25 Prozent höher als zwischen 2011 und 2020; da waren es nur 9 Prozent.»