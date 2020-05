KOF-Direktor

«Die Wirtschaftskrise ist noch längst nicht ausgestanden»

Die Coronakrise hinterlässt bei der Schweizer Wirtschaft deutliche Spuren, noch ist keine Normalisierung in Sicht, sagt Jan-Egbert Sturm, KOF-Direktor.

Zusätzlich habe die Schweiz als Exportland das Problem, dass die internationale Konjunktur noch lange nicht wieder so laufen wie vor der Krise, sagte Sturm in einem Interview mit den Tamedia-Medien .

Rezession unvermeidlich

Motor wieder in Gang bringen

Auch könnte das in der Not geschaffene Instrument der Kredite vorläufig beibehalten werden, um auf diese Weise Investitionen der Unternehmen anzukurbeln. Trotz aller Bemühungen werden die Arbeitslosigkeit steigen. Die KOF rechnet in diesem Jahr im Schnitt mit einer Quote von 3,6 Prozent und für 2021 mit 4,3 Prozent.