Hamburg : Die wohl älteste Orang-Utan-Dame der Welt feiert ihren 61. Geburtstag

Bella wurde zu ihrem Geburtstag vom Zoo mit einer Obsttorte beschenkt. Die Orang-Utan-Dame kam 1964 in den Tierpark Hagenbeck und hat seither sechs eigene und drei Adoptivkinder grossgezogen.

Im Hamburger Tierpark Hagenbeck feiert am Dienstag eine besondere Bewohnerin ihren Geburtstag.

Obsttorte zum Rekord-Geburtstag: Die wohl älteste noch lebende Sumatra-Orang-Utan-Dame Bella hat am Dienstag in Hamburg ihren 61. Jahrestag gefeiert. In freier Wildbahn werden die Tiere einem Experten des Zoos zufolge zwischen 40 und 50 Jahre alt.