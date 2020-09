In der Vergangenheit, traten an der Party Stars wie zum Beispiel die Rhsythm-and-Blues-Sängerin Mary J. Blige auf.

Das Geld was normalerweise für die Party verwendet wurde, wird für einen guten Zweck gespendet.

In vergangenen Jahren traten an der Weihnachtsfeier des Weltkonzerns Glencore mit Sitz in Baar ZG Stars wie Jamiroquai, Sting, UB 40, Joe Cocker und Bryan Adams auf. Dieses Jahr wurde sie aufgrund Corona abgesagt. «Wir streichen die Party,» bestätigt ein Sprecher von Glencore gegenüber dem «Tagesanzeiger».