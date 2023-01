Lauberhorn-Rennen: Die kleinste Bar Wengens macht den Umsatz des Jahres

So feierten die Ski-Fans in Wengen.

Die Tanne Bar in Wengen ist am Lauberhorn-Weekend so gut gefüllt wie sonst fast nie.

Er betreibt die wohl kleinste Bar in Wengen, am Samstagabend war sie proppenvoll. Die Rede ist von der Tanne Bar, Pächter ist der Niederländer Ronald Nelissen. Der 52-Jährige arbeitet seit Winter 1996/97 in Wengen, seit 2013 ist er der Chef. Auf etwa 60 Quadratmetern machen rund 100 Personen die Bar zum Tollhaus – mehr Menschen finden auf einmal nicht Platz.

Der Lauberhorn-Samstag und Silvester sind die umsatzstärksten Abende des Jahres. «Wir machen ungefähr den dreifachen Umsatz als an gewöhnlichen Samstagen», sagt Nelissen. Der Niederländer hat den Anspruch, dass sich die Gäste in seiner Bar «wie in ihrem Wohnzimmer fühlen». Die Nacht auf Sonntag war eine Freinacht, Nelissen sagte vor dem Rummel, er werde schauen, wie lange er die Bar geöffnet lassen werde. Er rechnete mit etwa vier Uhr morgens. Er machte es von der Stimmung abhängig: «Wenn die Atmosphäre gut, die Stimmung gelassen ist und die Menschen weitertrinken wollen, lasse ich länger offen. Wenn alle nur noch schlafen, mache ich zu», kündigte er an.