New York: «Wolf of Wall Street»-Villa steht zum Verkauf

Du hast das riesige Anwesen auf Long Island, einer Insel vor New York, vielleicht schon mal gesehen: Es war bereits Drehort für diverse Filme und TV-Serien, darunter «The Loudest Voice» (eine Miniserie über den Gründer von Fox News, gespielt von Russell Crowe), einige Folgen der Sherlock-Holmes-Serie «Elementary» und eine wichtige Szene in «The Wolf of Wall Street».