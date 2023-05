«Anderi Liga»: Wäre Christoph Spycher einer für Bayern München?

In der Folge u. a. im Fokus: Die Young Boys, die am Sonntag zum 16. Mal Schweizer Meister wurden.

In der Episode geht es um die Young Boys, um Fabian Rieder und Christian Fassnacht.

YB jubelt, Bern feiert. In der neusten Podcast-Folge von «Anderi Liga» widmen sich 20-Minuten-Sportchef Tobias Wedermann und NZZ-Fussballjournalist Fabian Ruch dem Champion – und würdigen die Arbeit des Clubs. «Dass die Young Boys derart souverän Meister werden, ist keine Selbstverständlichkeit», sagt Ruch.

«Dahinter steckt eine kluge Planung.» Sein Kollege Wedermann wiederum sieht die Sache nüchterner und findet, YB habe nun mal mit Abstand die besten Voraussetzungen. «Mich hat es in der letzten Saison gestört, dass man sich zu wenig über den Verlust der Meisterschaft geärgert hat. Dieses Jahr haben sie ihr Potenzial und ihre Qualität einfach wieder auf den Platz gebracht.»

Bleiben Rieder, Fassnacht und Zesiger?

Fabian Ruch ist aus Bern und betreute die Young Boys als Berichterstatter rund zwanzig Jahre lang. Er erzählt von früher, vom langen, beschwerlichen Weg des Clubs, vom einstigen Verliererimage – und davon, wie stark Christoph Spycher den Verein seit seinem Antritt als Sportchef im Herbst 2016 geprägt hat. Ruch traut Spycher eine grosse Karriere auch im Ausland zu, irgendwann sogar eine Führungsrolle bei einem Club wie Bayern München: «Er arbeitet in jeder Beziehung überragend.»

Eine wichtige Rolle wird das YB-Management auch bei den Transfers im Sommer haben. «Rieder, Zesiger und Fassnacht haben alle die Fähigkeiten für eine Topliga – ich wäre überrascht, wenn alle drei im September noch bei YB sind», erklärt Wedermann. Uneinig sind die beiden Podcaster sich aber bei der Ablösesumme. «Für ein Talent wie Rieder kann man schon zwischen 15 und 20 Millionen Franken verlangen», meint Ruch. Wedermann glaubt, dass es weniger wird. Natürlich geht es auch darum, welchen Anteil Trainer Raphael Wicky am Erfolg hat und dass er dennoch auch kritisch gesehen wird.

Bayern oder Dortmund – die Podcaster sind sich uneinig

In Folge 58 von «Anderi Liga» wird auch das Rennen um die weiteren Europacup-Plätze in der Super League analysiert. Wedermann lobt die aktuelle Phase des FC Luzern, während Ruch vom Potenzial des FC Lugano beeindruckt ist.

Ja. Nein, Borussia Dortmund schafft es noch. Mich interessieren eher die anderen Ligen in Europa.

Am Ende blicken die Podcaster auch wieder ins Ausland – und besprechen die wichtigsten Themen aus der Premier League sowie aus der Serie A. Richtig ärgern tun sich die beiden über die skandalösen Schiedsrichterentscheidungen bei der Begegnung Bochum – Dortmund in der Bundesliga. Wedermann sieht die Bayern nun wieder klar im Vorteil im Titelkampf.

«Doch ruhig wird es bei den Bayern definitiv nicht – aktuell geht es im Club verrückter zu und her als in einer TV-Show», so Wedermann. Ruch glaubt angesichts des Restprogramms immer noch daran, dass der BVB Meister werden könnte.