YB – FCZ: Riesen-Rettungstat von Kamberi – FCZ-Verteidiger verhindert YB-Führung

19' Nach einem versuchten Steilzuspiel hinter die Zürcher Abwehr bringen die Zürcher den Ball nicht aus der Gefahrenzone. Elia kommt an den Ball, tänzelt gleich mehrere Gegenspieler aus und zieht ab. Was für ein Geschoss des Berner Stürmers! Der Ball zischt nur knapp am Pfosten vorbei. Brecher kann nur hinterherschauen.