Nächster Transfer-Coup : Die Young Boys verpflichten Nati-Stürmer Cedric Itten

Nach Filip Ugrinic gibt YB die zweite Verpflichtung des Sommers bekannt: Von den Glasgow Rangers stösst Cedric Itten ins Wankdorf.

1 / 3 Geht neu für YB auf Torejagd: Cedric Itten. YB Der 25-Jährige stösst von den Glasgow Rangers zu den Bernern. REUTERS Itten bejubelt ein Nati-Tor Mitte November 2019 gegen Georgien. REUTERS

Darum gehts

«Es ist für mich der richtige Zeitpunkt, in die Schweiz zurückzukehren», wird Cedric Itten in der Medienmitteilung von YB zitiert. Der 25-Jährige hat in Bern einen Vertrag bis Sommer 2026 unterschrieben. «Ich habe im Ausland bei den Glasgow Rangers und bei Greuther Fürth sehr wertvolle Erfahrungen sammeln können, die mich als Mensch und Spieler weitergebracht haben.»

Nun schaue er voller Vorfreude auf seine Zeit bei YB. Die Super League kennt der Baselbieter gut: Itten hat vor seinem Wechsel ins Ausland für Basel, Luzern und St. Gallen in 112 Spielen insgesamt 34 Tore geschossen (19 Assists). Für die Rangers traf der Stürmer in 34 Partien fünf Mal (zwei Assists), bei seinem Leihwechsel in die Bundesliga zu Fürth in 12 Partien zwei Mal.

Nach rätselhaftem Infekt zurück

Für Christoph Spycher, Gesamtverantwortlicher der YB-Sportabteilung, ist es nach dem Luzerner Filip Ugrinic die zweite Verpflichtung auf die neue Saison hin. «Wir standen in den letzten Jahren immer wieder mit Cedric Itten in Kontakt und freuen uns sehr, dass es mit dem Zuzug nun geklappt hat», erklärt der 44-Jährige. Und: «Wie Filip Ugrinic ist auch Cedric Itten eine Persönlichkeit, die mit ihren sportlichen und menschlichen Qualitäten sehr gut in unsere Mannschaft passen wird.»

Der siebenfache Nationalspieler (4 Tore) kämpfte noch im Winter mit einem rätselhaften Infekt und hat dabei viel Gewicht verloren. Allerdings gelang es Itten, sich auszukurieren und sich bei den Rangers zurück in den Kreis der Stammspieler zurückzukämpfen. Im Aufgebot der Nationalmannschaft für die Spiele in der Nations League gegen Tschechien, Portugal und Spanien figuriert Itten derzeit nicht.

My 20 Minuten