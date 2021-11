Sechs Tote : Die Zahl der Todesopfer bei Weihnachtsparade steigt

Der mutmassliche Täter, der mit einem Geländewagen im US-Staat Wisconsin in eine Strassenparade raste, wurde des mehrfachen Mordes angeklagt. Die Kaution beträgt fünf Millionen Dollar.

Der mutmassliche Täter, Darrell Brooks, der mit einem Geländewagen in eine Weihnachtsparade in den USA gerast war, ist des fünffachen Mordes angeklagt worden. Das erklärte die Staatsanwaltschaft am Dienstag während einer Gerichtsanhörung in der Kleinstadt Waukesha im US-Bundesstaat Wisconsin. Weil inzwischen noch ein Kind seinen Verletzungen erlegen sei und es damit sechs Todesopfer gebe, werde die Anklage wohl noch erweitert werden, hiess es.