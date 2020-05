Epidemiologe

«Die Zahlen können jederzeit wieder steigen»

Rückläufige Infektionszahlen und die Aussicht auf Lockerungen verleiten dazu, die BAG-Massnahmen nicht mehr ernst zu nehmen. Das ist gefährlich, sagt ein Experte.

Das Coronavirus verbreitet sich in der Schweiz so langsam wie seit Mitte März nicht mehr: Nur noch 119 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden gab das BAG am Dienstag bekannt. Diese positive Entwicklung führt offenbar dazu, dass die Menschen euphorisch werden: Draussen sind wieder mehr Leute anzutreffen und sie scheinen sich weniger gut an die Abstandsregeln zu halten (siehe Video).