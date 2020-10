Schweizer Mountainbiker gibt Einblick«Die zehn emotionalsten Tage meiner Karriere»

Ein Auf und Ab mit einem Happy End. Doch der Reihe nach. Mathias Flückiger war in diesem Corona-Jahr froh, dass er überhaupt noch Rennen fahren konnte. Beim Weltcup-Auftakt vor 13 Tagen im tschechischen Nove Mesto zeigte der 32-jährige Berner mit einem 8. Platz im Short-Track-Rennen, dass er zur Weltelite gehört. Wie seit Jahren. Nur zwei Tage später folgte ein Rückschlag. Flückiger lag im Cross-Country-Rennen auf Podestkurs und musste wegen Magenproblemen aufgeben. Deshalb verzichtete Flückiger auf das zweite Short-Track-Rennen und fuhr erst am vorletzten Sonntag wieder im Cross-Country mit. Aus den Magenprobleme n wurde eine Erkältung und gesundheitlich angeschlagen reichte es ihm zu Platz 17.

Gross gefeiert habe er diese wegen den Corona-Umständen nicht, sagt Flückiger. Und gut geschlafen habe er nach dem Medaillengewinn auch nicht. Dies tue er nach einem Rennen aber sowieso selten, weil sich alles noch um das Geschehene drehe. «Was in letzter Zeit passierte, war wirklich krass», schaut Flückiger zurück. «Das waren die zehn emotionalsten Tage in meiner Karriere und eine riesige Genugtuung, ein solches Resultat herauszufahren.»

Durchzogene Schweizer Bilanz

Gesamthaft fuhren an diesen Weltmeisterschaften weniger Athletinnen und Athleten von Swiss-Cycling Medaillen heraus als bei vergangenen Titelkämpfen. Zu Flückigers Silber kamen ein Mal Gold (Camille Balanche/Downhill , mehr dazu unten in der Infobox ), ein Mal Silber (Janis Baumann/Junioren), zwei Mal Bronze (Team Relay, Joel Roth/U23) sowie Silber und Bronze (Kathrin Stirnemann, Nathalie Schneitter/E-Rennen) hinzu.

Am Schlusstag der MTB-WM gab es für die Delegation von Swiss-Cycling doch noch eine Goldmedaille. Camille Balanche gewann am Sonnt a g a ls erste Schweizerin überhaupt den Titel im Downhill. Die 30-jährige Neuenburgerin, die letztes Jahr bereits Europameisterin wurde, kam mit der schlammigen Strecke am besten zurecht. Sie distanzierte Myriam Nicole/FRA um 3,1 Sekunden und Monika Hrastnik/SLO um 16,9 Sekunden. (heg)

Die nächsten Medaillenchancen kommen für die Schweizer Fahrerinnen und Fahrer schon Ende dieser Woche an der EM im Tessin. Flückiger kennt den sehr technischen Kurs am Monte Tamaro von früheren Rennen und weiss, dass er mit WM-Silber zum engsten Favoritenkreis auf den EM-Titel zählt. Bevor der Berner am Mittwoch ins Tessin reist, geniesst er noch ein paar Tage zu Hause. D amit er seine Topform halten kann, legt Flückiger am Montag und Dienstag n och zwei längere Trainingseinheiten ein.