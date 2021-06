Energiewissen - Die zehn grössten Irrtümer zur Energie – Teil 1

«Irren ist menschlich», lautet eines der wohl treffendsten Sprichwörter. Wir machen laufend Fehler, gehen von Annahmen aus, die sich als unrichtig erweisen und manchmal behaupten wir einfach etwas, weil es uns gerade so in den Kram passt.

In einer zweiteiligen Serie räumt Jules Pikali alias «Dr. Energy» (siehe Infobox) mit den zehn wichtigsten Irrtümern auf.

#1 – Solaranlagen brauchen in der Herstellung mehr Energie, als sie jemals produzieren.

«Die ‹graue Energie›, die zur Herstellung und Entsorgung einer Solaranlage benötigt wird, muss mit der Elektrizität verglichen werden, die durch die Anlage erzeugt wird. So berechnet beträgt die energetische Amortisationsdauer durchschnittlich 1,2 Jahre. Eine PV-Anlage kann während einer 30-jährigen Betriebsdauer die ‹graue Energie› somit also rund 25-mal einsparen .»

#2 – Elektroautos haben wegen der Batterieherstellung einen grösseren CO2-Fussabdruck als Verbrenner.

#3 – Weltweit gesehen ist die Schweiz beim Energiesparen bedeutungslos.

«Der Brutto-Energieverbrauch in der Schweiz liegt mit 37'500 kWh pro Kopf und pro Jahr doppelt so hoch wie der weltweite Durchschnitt: Potenzial ist also noch einiges vorhanden. Wer beispielsweise eine energieeffiziente Waschmaschine mit dem Label A+++ einsetzt, erzielt einen mehrfachen Nutzen: Die eigene Stromrechnung wird reduziert, die Umwelt wird weniger belastet und gleichzeitig kann die Schweiz als Standort für die Entwicklung und Herstellung solcher Geräte weltweit punkten.»