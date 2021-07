«Die Zeit läuft uns davon» - Forschende warnen eindringlich vor Social Media

Social Media können uns ganz schön in den Bann ziehen.

Daher fordern Forschende nun, dass an einer Lösung für dieses Problem gearbeitet werde.

Die sozialen Medien sind unsere ständigen Begleiter. Mit ihrer Hilfe halten wir Kontakte zu Freunden und Bekannten, sie spielen aber auch eine wichtige Rolle dabei, wie wir uns Meinungen bilden und wie wir an Informationen kommen. Dass dies mitunter einen negativen Einfluss auf unser Wohlbefinden haben kann, ist bekannt. Nun haben sich aber nicht Psychologen und Soziologen kritisch gegenüber Social Media geäussert, sondern Forschende aus den Bereichen Biologie und Ökologie.

In einer neuen Studie, die im wissenschaftlichen Magazin «PNAS» veröffentlicht wurde, haben sich 17 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus den verschiedensten Fachbereichen zusammengetan und die Auswirkung der neuen Technologie auf die Gesellschaft als Ganzes betrachtet. Dabei haben sie die Forschung als «Krisendisziplin» bezeichnet. In der Wissenschaft wird damit ein Fall benannt, in welchem schnell gehandelt werden muss, um grösseres Unheil zu verhindern. Normalerweise wird dieser Begriff beispielsweise verwendet, wenn es darum geht, eine bedrohte Spezies vom Aussterben zu bewahren.