Keine Lust auf Playoffs : «Die Zerstörung des Fussballs geht weiter» – Fans toben über Liga-Reform

1 / 5 Im Haus des Sports in Ittigen bei Bern stimmten die Clubs über die Liga-Reform ab. Vor dem Gebäude hissten Fussball-Fans einen Protestbanner. Claudio De Capitani/freshfocus Auch sonst ist die Meinung im Netz klar: Es herrscht grosses Unverständnis über die Einführung von Playoffs im Profi-Fussball. Claudio De Capitani/freshfocus FCZ-Präsident Ancillo Canepa sprach sich klar gegen die Modus-Änderung aus. Claudio De Capitani/freshfocus

Darum gehts Die Liga-Reform der Super League sorgt für grosse Reaktionen im Netz.

Fans verschiedener Clubs kritisieren die Modus-Änderungen heftig.

Teilweise wird sogar zu einem Boykott der Spiele aufgerufen.

Solch eine Revolution hat es im Schweizer Fussball noch nie gegeben. Ab 2023/24 wird die Super League nicht nur auf zwölf Teams aufgestockt, sondern es wird auch erstmals eine Entscheidung um den Meistertitel, die Europacup-Plätze und gegen den Abstieg in Form von Playoff-Spielen geben. Was die Mehrheit der Club-Vertreter der Swiss Football League entschied, stösst bei einer überwältigenden Mehrheit der Fussball-Fans im Netz auf grosses Unverständnis.

«Das ohnehin niedrige Niveau des Schweizer Fussballs wird nochmals kastriert, mit ausschliesslich negativen Folgen», schreibt ein 20-Minuten-Leser in der Kommentarspalte. Ein anderer Community-User meint: «Wieso schreitet der VAR nicht ein!?! Klare Tätlichkeit am Schweizer Fussball.»

«SFL ist der Totengräber des Schweizer Fussballs»

Die Wut auf die Liga-Reform, sie ist auch auf Twitter riesig. Unter dem Post der SFL, in der die Neuerungen verkündet werden, sammeln sich innert weniger Minuten unzählige Kommentare und kaum einer ist positiv. Gleich mehrere Schreiberlinge bezeichnen die SFL als «Totengräber des Schweizer Fussballs».

Immer wieder fällt auch der Vorwurf, dass der Entscheid wohl aus finanziellen Überlegungen gefallen sei. «Voll an den Kunden vorbei entschieden. Typisch Manager halt», heisst es in einem Beitrag, in einem anderen: «Liga ist nur aufs Geld aus. Alles andere ist den Liga-Bossen egal.»

«Werde meine Saisonkarte kündigen»

Einige Fans künden auch bereits direkte persönliche Konsequenzen an. «Das war somit gestern mein letzter Besuch in einem Schweizer Fussballstadion für lange Zeit, ich werde meine Saisonkarte per sofort kündigen», schreibt ein Twitter-User, während andere davon sprechen, auch gleich ihr Pay-TV-Abo aufzulösen aus Wut über die Reform.