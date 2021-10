Bildungskommission relativiert – «Die Zertifikatspflicht allein kann nicht der Grund für den Abbruch sein»

1 / 6 Die Zertifikatspflicht führte an den Hochschulen bereits zu Studienabbrüchen oder -unterbrüchen. 20min/Tino Limacher Mitglieder der Bildungskommission des Nationalrates schätzen nun die Zahlen ein. REUTERS/Denis Balibouse Christian Wasserfallen (FDP) findet die Zahlen erfreulich: « Das zeigt, dass die 3G-Regelung ganz offensichtlich an Hochschulen kein Problem ist, wenn lediglich so wenige ihr Studium abbrechen oder unterbrechen.» 20min/Tino Limacher

Darum gehts Im Kanton Luzern haben von 8000 Studierenden an der Hochschule Luzern «weniger als 20 Studierende» ihr Studium wegen der Zertifikatspflicht abgebrochen, so die Regierung in einem Schreiben.

An der PH Luzern hatten sich rund zehn Studierende von mehr als 2300 dazu entschlossen, die Fortsetzung ihres Studiums wegen der Zertifikatspflicht um ein Jahr zu verschieben, so das Schreiben weiter.

Nationalrätinnen und -räte der Bildungskommission haben die Zahlen eingeschätzt.

Die Abbrüche/Unterbrüche seien in einem vertretbaren Rahmen, so der Grundkonsens der befragten Politikerinnen und Politiker. Die Zertifikatspflicht sei zudem ein geeignetes Instrument, den Präsenzunterricht wieder zu ermöglichen, sofern auch die Kosten für Tests von den Hochschulen übernommen werden.

Die Luzerner Regierung antwortete auf einen Vorstoss von SVP-Kantonsrat Bernhard Steiner, dass bis Mitte Oktober von rund 8000 Studierenden an der Hochschule Luzern «weniger als 20 Studierende» abgebrochen haben. An der PH Luzern haben sich rund zehn von mehr als 2300 Studierenden dazu entschieden, «die Fortsetzung des Studiums wegen der Zertifikatspflicht um ein Jahr zu verschieben», so die Regierung. Dies obwohl die Luzerner Hochschulen für die Testkosten der Studierenden oder Mitarbeitenden aufkommen. Auch an der Universität St. Gallen (HSG) haben beispielsweise von 9047 Studierenden weniger als zehn die Absicht bekundet, ihr Studium wegen der Zertifikatspflicht abzubrechen - oder zu unterbrechen. Genaue Zahlen dazu veröffentlicht die HSG im Dezember. Die Universität Bern wie auch die Hochschulen des Kantons Zürich konnten auf Anfrage keine Zahlen nennen.

Die Zertifikatspflicht kann allein kein Grund zum Studienabbruch sein

Christian Wasserfallen aus Bern ( FDP ) findet die Zahlen erfreulich: «Das zeigt, dass die 3G-Regelung ganz offensichtlich an Hochschulen kein Problem ist, wenn lediglich so wenige ihr Studium abbrechen oder unterbrechen.» Das zeuge davon, dass die Zertifikatspflicht im Alltag der Studierenden funktioniere. Eine Suche nach Alternativen zum Zertifikat sei nicht nötig. Die Anzahl der Studienabbrüche aus anderen Gründen sei verhältnismässig viel höher. «Ganz generell hoffe ich aber, dass sich die Zertifikatspflicht mit einer steigenden Impfquote so b ald wie möglich erübrigt.»

Wasserfallens Kollege, Matthias Aebischer (SP) sagt: «Bei einer Zertifikatspflicht an Hochschulen, welche vom Bund subventioniert sind, erwarte ich, das s die Hochschule die Kosten der Tests übernimmt. Falls dies nicht der Fall wäre, würde dies einer heimlichen Einführung eines 2G-Zertifikats entsprechen. » Studierende mit einem geringen Einkommen würden so laut Aebischer besonders benachteiligt, da sie schlicht zu wenig finanzielle Mittel haben, sich zwei Mal wöchentlich testen zu lassen. Dennoch verteidigt er die Zertifikatspflicht: «Wer ein Studium abbricht, hat immer mehrere Gründe, die dazu geführt haben. Ich würde gerne jeden dieser knapp 20 Fälle einzeln anschauen. Die Zertifikatspflicht alleine kann es ja nicht sein.»

Jeder Studierende kann abwägen, ob er sich testen oder impfen lassen will

Für Lilian Studer (EVP/Mitte Fraktion) aus dem Kanton Aargau ist die Zertifikatspflicht ein geeignetes Mittel, um den Studierenden den Präsenzunterricht an den Hochschulen zu ermöglichen. Sie ergänzt aber: «Das Problem sehe ich in den Kosten der Tests, die die Studierenden allenfalls tragen müssen, wenn sie sich nicht impfen lassen möchten. Diesbezüglich habe ich dem Bundesrat bereits im September Fragen gestellt.» Von den Antworten des Bundesrat s war sie aber weniger begeistert. Trotzdem relativiert sie, dass man seine Eigenverantwortung wahrnehmen und selbst abwägen sollte, ob man sich impfen lassen oder die regelmässigen Tests zahlen möchte.

«Die Zahlen sind in Relation zur gesamten Anzahl Studierende r in einem Promillebereich. Deshalb ist es auch schwierig , eine Einschätzung zu geben, ob wirklich die Zertifikatspflicht für die paar Studienabbrüche massgeblich verantwortlich war.» , sagt der Zürcher Martin Haab (SVP). Schliesslich könn t en auch noch andere, persönliche Gründe für einen Studienabbruch in f rage kommen. Auch Haab findet grundsätzlich, dass der Staat für die Kosten aufkommen muss, wenn er Massnahmen verordnet. So zum Beispiel für die Testkosten, wenn man nur mit einem entsprechenden Covid-Zertifikat ins Hochschulgebäude kommt.

Thomas Brunner (GLP) aus St. Gallen betont: «Die Situation letztes Jahr war ungünstig, weil bei Fernunterricht wichtige soziale Aspekte des Studierens verloren g ingen . Mit dem Zertifikat hat man nun ein Instrument, das auch Präsenzveranstaltungen wieder ermöglicht.» Wie auch Haab verweist er darauf, dass die Abbrüche respektive Unterbrüche wegen der Zertifikatspflicht im Promillebereich liegen. Dazu sagt der Politiker: «Ich habe Verständnis für diese Studierenden, es ist ihre persönliche Entscheidung. Ähnlich wäre es beispielsweise meine Entscheidung, bei Kopfweh kein Schmerzmittel einzunehmen, wenn mir das widerstrebt. Es ist aber wesentlich besser , eine Wahl zu haben, als ein Studium ausschliesslich via Fernunterricht absolvieren zu müssen.»