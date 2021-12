Student wegen Prüfung vor Ort besorgt – «Die ZHAW riskiert damit einen Superspreader-Event»

Die Semesterprüfungen des Studiengangs Soziale Arbeit werden nun doch vor Ort auf dem Toni-Areal in Zürich stattfinden.

Die ZHAW informierte kürzlich die 440 Studierenden des Studiengangs Soziale Arbeit per Mail, dass die Semesterprüfungen vor Ort auf dem Toni-Areal in Zürich stattfinden werden. Sehr zum Ärger von Student J.B.* (21): «Noch vor einer Woche hiess es, dass es Fernprüfungen gibt. Diese kurzfristige Änderung macht uns Studierende fassungslos.»

«Wollen möglichst normale Prüfungssituation schaffen»

Wie es bei der ZHAW auf Anfrage heisst, habe man von den betroffenen Studierenden vereinzelt E-Mails erhalten, in denen sie ihre Enttäuschung mitteilten. Der ZHAW sei es aber ein wichtiges Anliegen, eine möglichst normale Prüfungssituation zu schaffen, ohne dabei jemanden gesundheitlich zu gefährden. Die Hochschulleitung habe deshalb Ende Oktober entschieden, dass alle schriftlichen Semesterendprüfungen, also an allen Departementen der ZHAW, als Präsenzprüfungen stattfinden, wobei mündliche weiterhin als Präsenz- oder Fernprüfungen möglich sind.