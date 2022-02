Zürich – Die ZKB-Seilbahn wird es definitiv nicht geben

Nun ist es definitiv: Über dem Zürichsee wird keine Seilbahn schweben. Wie die Zürcher Kantonalbank am Dienstag mitteilte, hat man das Urteil des Verwaltungsgerichts sorgfältig analysiert und entschieden, die Seilbahn nicht zu realisieren. Auch Alternativprojekte werde man nicht unterstützen. «Wir bedauern sehr, dass wir die Seilbahn nicht bauen können. Wir akzeptieren das Urteil und ziehen dieses nicht weiter an das Bundesgericht», lässt sich CEO Martin Scholl in der Mitteilung zitieren.

«Gewichtige Auswirkungen auf Raum und Umwelt»

Das Projekt habe unter anderem «gewichtige Auswirkungen auf Raum und Umwelt». So liege die Seilbahn im Umkreis des «schützenswerten Ortsbilds der Stadt Zürich, betreffe mit dem Zürichsee ein Landschaftsschutzobjekt und trete sehr prominent in Erscheinung».

Zudem könnte der Betrieb ein grosses Publikum anlocken, was einen erheblichen Mehrverkehr generieren würde. In einer Gesamtbetrachtung vermögen die Interessen an der Errichtung der Seilbahn die Interessen an der Schonung der Landschaft nicht zu überwiegen, heisst es in der Mitteilung weiter. Gegen das Urteil kann noch Beschwerde beim Bundesgericht erhoben werden.