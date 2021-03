Die Schweizer Eishockeysaison geht in die finale Phase – und als wäre der Kampf um die Playoffs nicht schon genug spannend gewesen, sorgt nun eine weitere Corona-Quarantäne für mächtig Wirbel in der National League. So wurden zwei Spieler des EHC Biel positiv auf das Coronavirus getestet. Die Seeländer mussten in Quarantäne, Spiele wurden abgesagt. Und weil nicht mehr die Möglichkeit besteht, die Spiele nachzuholen (am Ostermontag muss die Qualifikation beendet sein), entschied die Swiss Hockey League, dass nun der Punkteschnitt für die Playoff-Teilnahme zählt.