Eishockey live Playoff-Halbfinal: ZSC – Biel

Biel führt in der Serie 3:0, die Zürcher konnten bisher nur in Spiel 1 mithalten, verloren da spät 0:1. In den beiden folgenden Partien gingen die Lions unter. Das darf heute aus Zürcher Sicht nicht mehr passieren, sonst ist der Sweep – also das 0:4 in der Serie – und damit das Saisonende perfekt.