Die Zuger Polizei fahndet nach der Eigentümerin oder dem Eigentümer einer Geige. Das Streichinstrument ist in einem Linienbus im Kanton Zug am Mittwoch vor einer Woche liegen gelassen worden, schreibt die Zuger Polizei in ihren Kanälen in den Sozialen Medien am Mittwoch.