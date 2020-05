Gedankenspiele

Die Zukunftspläne des Bayern-Talents Davies

Alphonso Davies steht vor einer grossen Fussballkarriere. Danach sieht sich der 19-Jährige auf der Leinwand.

Der Jungstar möchte irgendwann Schauspieler werden. Das verriet Davies dem früheren englischen Fussball-Star Gary Lineker in einem Video-Interview. «Ich mag es, Menschen zu unterhalten», sagte Davies, der sich während der Coronavirus-Zwangspause bereits auf der Plattform TikTok als Unterhaltungskünstler versucht.

Kindheits-Erinnerungen vergessen

Davies sagte im Interview des «Guardian» auch, dass er nicht mehr viele Erinnerungen an die Zeit in einem Flüchtlingscamp während seiner Kindheit habe. Diese Zeit und auch der Wechsel mit 14 Jahren von Edmonton nach Vancouver habe ihn aber auf die Zeit in Europa vorbereitet. Davies verlängerte jüngst seinen Vertrag bei den Bayern vorzeitig um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2025.