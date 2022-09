Gratis ZVV-Tickets: Die Zurich Versicherung schenkt allen einen Tag Gratis-ÖV

Zurich Versicherung wurde im Jahre 1872 in Zürich unter dem Namen «Versicherungs-Verein» gegründet.

Anlässlich ihres 150-jährigen Jubiläums verschenkt die Zurich Insurance Group am 22. Oktober 2022 kostenlose Tickets für die Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln im ganzen ZVV-Gebiet.

Die Zurich Versicherung feiert am 22. Oktober 2022 ihr 150-jähriges Jubiläum.

Die Zurich Versicherung wurde am 22. Oktober im Jahr 1872 unter dem Namen «Versicherungs-Verein» gegründet. Um ihr 150-jähriges Jubiläum zu feiern, verschenkt Zurich am 22. Oktober 2022 kostenlose Tickets für die Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln im ganzen Gebiet des Zürcher Verkehrsverbunds (ZVV). Mit dieser Aktion möchte die Versicherung ihre Wertschätzung gegenüber Zürich, ihrer Ursprungsstadt, zum Ausdruck bringen, sagt Conny Kalcher von der Zurich Versicherung. «Zürich ist seit jeher unsere Heimat und hat unsere Marke massgeblich geprägt.» Man hoffe auch, alle zu inspirieren, für den Schutz des Planeten aktiv zu werden. «Sei es durch kleinere Beiträge – wie den ÖV zu benutzen – oder anderweitige Tätigkeiten.»

Online Gratis-Ticket lösen

Mit dem Promocode «Zurich150» können ab sofort alle über die ZVV-App oder im ZVV-Webshop ihr Ticket für Bus, Tram, Bahn oder Schiff für den Samstag, 22. Oktober, lösen. Die Promotion gilt für sämtliche Billetts der 2. Klasse – auch Hunde-, Velo- und 24h-Tickets. Theoretisch kann man also am Samstagabend ein Ticket lösen, das dann noch für den 23. Oktober gültig ist.

Der ZVV freut sich, die Aktion von Zurich mithilfe der ZVV-App ermöglichen zu können, sagt ZVV-Mediensprecher Thomas Kellenberger. Er hofft, dass von dem Angebot reger Gebrauch gemacht wird und viele dazu motiviert, öfters den öffentlichen Verkehr zu nutzen. Mit einer Überlastung des öffentlichen Verkehrs rechnet der ZVV aber nicht, sagt Kellenberger. «Unser Verbundangebot hat grundsätzlich grosse Kapazitäten auch am Wochenende.» Es sei aber nicht ausgeschlossen, dass es an ausgewählten Freizeit-Hotspots eng werden könnte. Zu beachten gelte lediglich, dass alle ein gültiges Gratis-Ticket vorzeigen können und nicht einfach in das Verkehrsmittel einsteigen.