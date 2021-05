Abstimmungen am 13. Juni - Die Zustimmung zum neuen CO₂-Gesetz bröckelt

Auch die Agrar-Initiativen haben an Zustimmung verloren.

Die Vorlage teilt Befürworterinnen und Befürworter und Gegnerinnen und Gegner in klare Lager: FDP und SVP lehnen die Revision des CO₂-Gesetzes mehrheitlich ab, Grüne, SP und GLP sprechen sich sehr deutlich dafür aus. Relativ viele Unentschlossene gibt es in der Mitte.

FDP-Präsidentin Gössi kämpft für ein Ja

Auch die FDP ist gespalten: In der jüngsten Umfrage geben 61 Prozent der FDP-Wählerinnen und -Wähler an, die Revision abzulehnen. FDP-Präsidentin Petra Gössi hingegen ist klar dafür: «Wir sind uns bewusst, dass einige Inhalte des Gesetzes bei unseren Wählerinnen und Wählern auf mässige Begeisterung stossen. Die neuste Umfrage zeigt auf, dass speziell bei unserer Wählerschaft grosse Skepsis besteht», räumt Gössi ein.

Für sie ist aber klar: «Wir können es uns nicht leisten, die jahrelange politische Arbeit an diesem Gesetz zunichte zu machen.» Ein Nein bringe die Schweiz nicht weiter, sondern komme einem Rückschritt gleich. «Alle Gegner, die denken, es gäbe nach einem Nein eine bessere oder liberalere Lösung, muss ich leider enttäuschen», sagt Gössi.

«Es gibt keine bessere Alternative»

SVP-Nationalrätin Gutjahr: «Retten das Klima nicht mit Steuern und Abgaben»

Gutjahr bestreitet nicht, dass die Schweiz Anstrengungen unternehmen müsse, um die Klimaziele zu erreichen. «Die Befürworter verschweigen aber, dass wir bereits auf einem guten Weg sind. Wir konnten die Treibhausgasemissionen in den letzten zehn Jahren um ein Viertel pro Kopf senken.» Macht die Schweiz auf diesem Weg weiter, erreicht sie laut Gutjahr das Ziel, bis 2030 nur noch halb so viel CO₂ auszustossen. «Und das ganz ohne höhere Steuern oder Abgaben.»

Beide Seiten kämpfen weiter

Für beide Lager ist klar, dass die Abstimmung erst am 13. Juni entschieden sein wird. Um am Ende zu gewinnen, will Gutjahr mit dem Nein-Komitee weiterhin Aufklärung bezüglich der Mehrkosten für jede und jeden einzelnen betreiben und aufzeigen, dass das Gesetz alles andere als liberal sei.