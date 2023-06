Luzern: Die zweite Comic Convention hat einen echten Star-Gast

Jetzt wird die Mini-Comic-Convention, die am Samstag und Sonntag in der Messe Luzern ist, stattfinden.

In den Messehallen findet diesen Samstag und Sonntag die erste Mini-Comic-Convention in Luzern statt.

Die Mini-Comic-Convention, die vom 17. bis am 18. Juni in der Stadt Luzern stattfindet, ist laut den Veranstaltern keine «Mini»-Comic-Con mehr. «Der Ansturm der Aussteller war so gross, dass wir eine zusätzliche Halle in der Messe Luzern hinzumieten mussten», so Julia Schmucki, Mitveranstalterin der Convention. Darum findet die Mini Con nun in den Hallen drei und vier sowie auf dem Freigelände statt.