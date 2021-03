Die Genfer Staatsrätin Nathalie Fontanet wurde rund ein Jahr nach ihrer ersten Infektion erneut positiv auf Covid-19 getestet . Sie ist nicht die erste Patientin in der Schweiz mit einer doppelten Infektion. Bereits im Oktober hat das Bundesamt für Gesundheit bestätigt, dass es mehrere Fälle sogenannter Reinfektionen in der Schweiz gibt.

Im Februar 2021 haben Schweizer Forscher den Fall einer jungen Genferin detailliert in einem wissenschaftlichen Paper beschrieben. Die 36-jährige ansonsten gesunde Ärztin war am 10. April 2020 positiv getestet worden. Sie litt zwei Wochen lang an Schwäche, Kopfschmerzen und Konzentrationsproblemen. Rund sieben Monate später, am 30. Oktober, entwickelte sie wieder vergleichsweise milde Symptome – diesmal hatte sie aber auch Schnupfen, Atemprobleme und Geschmacksverlust. Tags darauf wurde sie zum zweiten Mal positiv getestet. Die Symptome hielten zehn Tage lang an.