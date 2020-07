Deutschland

«Die zweite Corona-Welle ist schon da»

Der Ministerpräsident des Bundeslands Sachsen sagt, dass es jeden Tag neue Infektionsherde gebe, man damit aber gut umgehe.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland ist erneut deutlich gestiegen, allerdings etwas langsamer als noch am Vortag. Gemeldet wurden insgesamt 781 neue Fälle nach 805 am Vortag, wie am Samstag aus Daten auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervorging. Damit erhöhte sich die Gesamtzahl auf 204’964. Die Zahl der Todesfälle legte um sieben auf 9118 zu.