Infektiologe über Corona-Situation

«Die zweite Welle ist auch in der Schweiz am Kommen»

Die Infektionszahlen steigen, das Contact Tracing kommt an seine Grenzen: «Die Epidemie ist im Grunde genommen nicht unter Kontrolle», sagt der Infektiologe Andreas Cerny im Interview.

«Die zweite Welle ist auch in der Schweiz am kommen», so Cerny.

«Die zweite Corona-Welle ist schon da», sagt Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU). Herr Cerny, wie sieht die Lage in der Schweiz aus?Andreas Cerny, Infektiologe am Moncucco-Spital in Lugano: Die zweite Welle ist auch in der Schweiz am Kommen. Man sieht einen Trend zu mehr Infektionen. Vor wenigen Wochen hatten wir noch um die zwanzig Fälle pro Tag, jetzt sind es im Sieben-Tage-Durchschnitt bereits über hundert. Aber ganz hohe Zahlen wie etwa in Israel hat man in der Schweiz noch nicht.