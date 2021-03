Deutlich mehr Menschen suchen psychologische Unterstützung als noch in der ersten Welle.

Rosilia* ist 17 und besucht die Kanti. Ein Elternteil ist schwer krank, das andere arbeitet viel und hat wenig Zeit. Ihren Lieblingssport kann Rosilia wegen eines Unfalls und der Corona-Einschränkungen nicht mehr ausüben. Die Freunde treffen, ins Kino gehen, in einer Bar etwas trinken gehen: All das ist im Lockdown nicht möglich. Zu Hause ist es ätzend. Einsamkeit, Perspektivlosigkeit und Langeweile schlagen Rosilia aufs Gemüt.

«All diese Faktoren haben dazu beigetragen, das aus einer etwas unzufriedenen, leicht verstimmten jungen Frau in der zweiten Corona-Welle eine depressive Jugendliche wurde», sagt Rosilias Therapeutin, die aus Datenschutzgründen nicht genannt werden möchte. «Die Eltern haben gemerkt, dass mit ihrer Tochter etwas nicht stimmt und mich aufgesucht. Rosilia zeigt klare Anzeichen einer Depression.»

Zweite Welle machte alles schlimmer

Dass Kinder und Jugendliche in der Krise zunehmend leiden, zeigt auch eine Befragung von 63 Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, die Sanasearch.ch durchgeführt hat: 80 Prozent haben in der Corona-Pandemie einen Nachfrageanstieg um mindestens 20 Prozent festgestellt. 52 Prozent geben an, dass der Anstieg mit dem Beginn der zweiten Welle im September zusammenfalle oder seit Anfang Jahr bemerkt werde. Eine Zunahme von Essstörungen und eine erhöhte Suizidalität werden etwa als Folgen genannt.