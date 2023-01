Grenchen BE: Dieb an Krücken klaut Sneakers – und trägt sie bereits beim zweiten Streifzug

Als E.P.* am 1. Januar gegen elf Uhr abends eine Benachrichtigung seiner Sicherheitskameras erhält, offenbart sich ihm ein skurriles Bild: Eine augenscheinlich ältere, in Mantel und Kapuze eingepackte Person schleicht auf eine Krücke gestützt um das Familienhaus in Grenchen herum. P. und seine Familie befanden sich zum Zeitpunkt nicht im Haus, konnten aber das Geschehen über die Kameras verfolgen. Wie auf den Aufnahmen zu erkennen ist, stahl die Person mehrere Gegenstände: weisse Ikea-Kinderstühle, eine braune Bodenmatte, Kinderkreide und ein Paar weisse Turnschuhe .

Sneakers als Ablenkungsmanöver?

Nach einer halben Stunde tauchte die Person erneut auf und trug diesmal sogar die weissen Turnschuhe des Familienvaters. «Ich habe mich schon gewundert, ob das ein Ablenkungsmanöver sein sollte, damit man die Person später nicht an seinen persönlichen Schuhen erkennen kann», sagt P. gegenüber 20 Minuten. Am nächsten Morgen gegen neun Uhr tauchte die Person zum dritten Mal auf, auch diesmal wieder in den markanten Sneakers. «Ich denke, es muss sich um jemanden aus der Umgebung handeln, sonst wäre sie nicht so schnell wieder da gewesen.» Es sei jedoch nicht das erste Mal, dass etwas gestohlen wurde: «Bereits vor einem halben Jahr wurden abgestellte Pakete mitgenommen, das nervt mich.»