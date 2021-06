Tübach SG - Dieb flüchtet mit hunderten Kilo Kupfer vor Verkehrskontrolle

Bei einer Routinekontrolle am Mittwoch kurz vor 3 Uhr auf der St. Gallerstrasse in Tübach SG hat sich ein Lieferwagen auffällig verhalten, als er kurz vor der Kontrollstelle wendete. Nach einer kurzen Nachfahrt konnte der Lenker gefasst werden. Der 34-jährige Rumäne hatte mehrere hundert Kilo Kupfer geladen, die er vorab in Mörschwil einer Baufirma geklaut hat. Beim Diebesgut handelt es sich hauptsächlich um alte Dachrinnen und Abdeckungen im Wert von mehreren tausend Franken. Der Dieb wurde an Ort und Stelle festgenommen.