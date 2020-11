Li Curt GR, 7.11.2020: Ein Einheimischer beobachtete am späten Abend kurz nach 22 Uhr, wie ein Mann drei Taschen aus einem Fahrzeug nahm und diese in ein daneben geparktes Auto lud. Er informierte unverzüglich vier Anwohner, die auf den Parkplatz kamen. Sie folgten dem Dieb, brachten ihn an den Parkplatz zurück und hielten den Mann fest, bis die Polizei eintraf. Die ausgerückte Patrouille fand heraus, dass auch das Fahrzeug, mit dem der Mann unterwegs war, gestohlen war. Der 58-jährige Franzose wird nun an die Staatsanwaltschaft Graubünden verzeigt.