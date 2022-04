Vor Rennen in Imola : Dieb klaut Formel-1-Star Leclerc 300’000-Franken-Uhr vom Handgelenk

WM-Leader Charles Leclerc (24) ist in Italien Opfer eines Diebstahls geworden. Dem Monegassen wurde in einer dunklen Strasse eine Luxusuhr entwendet.

1 / 3 Dieses teure Schmuckstück wurde Charles Leclerc vom Handgelenk gestohlen. REUTERS Am Wochenende geht das Duell zwischen Weltmeister Max Verstappen und dem WM-Leader weiter. AFP Zwei der bisherigen drei Rennen konnte der Monegasse für sich entscheiden. AFP

Darum gehts Schreckmoment für WM-Leader Charles Leclerc vor dem GP Emilia-Romagna.

Dem 24-Jährigen wird in Italien auf offener Strasse eine Luxusuhr geklaut.

Über 300’000 Franken soll das Modell der Marke Richard Mille kosten.

F1-WM-Leader Charles Leclerc ist eine teure Luxusuhr gestohlen worden. Der Ferrari-Pilot war Medienberichten zufolge am Montagabend in der ligurischen Küstenstadt Viareggio mit seinem Fitnesscoach unterwegs. Fans bemerkten Leclerc in einer schwach beleuchteten Strasse. Dort nahm sich der Monegasse dann Zeit, um Autogramme zu geben und Fotos mit seinen Anhängern zu machen.

In dem kleinen Gedränge wurde dem 24-Jährigen den Berichten zufolge eine Luxusuhr entwendet, sonst sei ihm nichts zugestossen. Sein Formel-1-Rennstall Ferrari bestätigte der Deutschen Presse-Agentur am Dienstagabend auf Anfrage, dass Leclerc in Viareggio die Uhr gestohlen worden sei. Aufgrund der andauernden Ermittlungen würden keine Details bekannt gegeben. Laut der britischen Sun handelt es sich bei der Uhr um ein über 300’000 Franken teures Modell der Marke Richard Mille.

Fitnesscoach Andrea Ferrari kritisierte nach dem Vorfall in den Sozialen Netzwerken, dass die Strassenbeleuchtung in der Gegend schon seit langem defekt sei. Leclerc will an diesem Wochenende in Imola, rund zweieinhalb Autostunden von Viareggio entfernt, seine WM-Führung weiter ausbauen.

Erstes Sprintrennen der Saison Grosse Preis der Emilia-Romagna Dieses Wochenende gilt es bereits am Freitag ernst. Nach nur einem freien Training steht das Qualifying für das erste Sprintrennen der Saison an. Das wird dann am Samstag statt des gewohnten Qualifyings gefahren und bestimmt die Startreihenfolge für das Rennen vom Sonntag. In dieser Saison gibt es neu für die ersten acht des Sprintrennens WM-Punkte. Der Sieger erhält also neben der Pole-Position für den GP vom Sonntag auch noch acht Zähler fürs WM-Klassement obendrauf.