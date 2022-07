Arbon TG: Dieb klaut Spielsachen von Kindern – «Wie kann man so herzlos sein?» 

In Arbon TG wird einer Frau der Veloanhänger, in dem sich Spielsachen befanden, aus der verschlossenen Garage gestohlen. Die Mutter und ihre Kinder sind untröstlich.

Darum gehts In Arbon TG wurde einer Frau der Veloanhänger mit den Spielsachen der Kinder geklaut und das Velo beschädigt.

Diese befanden sich in einer abgeschlossenen Garage, welche vermutlich mit einer geklauten Fernbedienung geöffnet wurde.

Die Frau und ihre Kinder sind entsetzt, weil ihnen das Velofahren sehr wichtig war und sie sich auf den Sommer gefreut hatten.

Laut der Frau sollen in Arbon TG immer wieder Veloanhänger geklaut werden.

Die Kapo TG kann auf Anfrage zwei Fälle in den vergangenen zwei Monaten bestätigen.

Am vergangenen Wochenende ging Désirée Stüdli, die zweifache Mutter und Büroangestellte ist, in ihre Garage und war schockiert. «Mein Velo war hinten zerschrottet und der Anhänger für die Kinder, mit allen Spielsachen darin, wurde geklaut», sagt Stüdli zu 20 Minuten. Die Schrauben des Anhängers wurden gewaltsam entfernt, wodurch auch am Velo Schaden entstand.

Die Garage verbindet zwei Wohnhäuser miteinander und kann per Fernbedienung geöffnet werden. «Jemand hat ein offenes Auto gefunden und dann eine Fernbedienung geklaut, um sich so Zugang in die Garage zu verschaffen», vermutet die zweifache Mutter. Besonders ihre Kinder seien wegen der verschwundenen Sachen untröstlich.

Appell an den Dieb

Auf Facebook postet Stüdli die Geschichte und fragt: «Wie kann man so herzlos sein und anderen Kindern etwas klauen?» Dann appelliert sie an den Dieb: «Wenn du ein bisschen Anstand hast, dann bringst du die Sachen zurück.» In den Kommentaren ärgern sich viele Userinnen und User über die dreiste Tat. «Warum passieren in Arbon ständig solche Sachen», fragt sich eine Userin. Eine andere Userin bietet ihre Hilfe an: «Ich hätte noch einen solchen Anhänger. Wenn du möchtest, kannst du ihn dir bei mir anschauen», schreibt sie. Einer bietet ihr sogar die kostenlose Ausleihe seines Anhängers an.

«Ich habe schon öfter gehört, dass in Arbon Veloanhänger gestohlen werden, und es haben sich nach dem Post viele bei mir gemeldet, die das Problem auch schon kannten», so die 33-Jährige. Sie habe sich ausgerechnet ein paar Tage zuvor überlegt, ein GPS einzubauen, um so was zu verhindern.

«Damit wird wohl ein Riesengeschäft gemacht»

«Im Sommer wollten wir mit den Kindern Velo fahren, weil es uns allen so Spass macht, aber bis die Versicherung das rückerstattet, ist der Sommer schon wieder vorbei», sagt die Büroangestellte. Das beschädigte Velo und der gestohlene Anhänger sollen insgesamt einen Schaden von 2000 Franken verursacht haben.

«Die Veloanhänger werden gestohlen und damit wird wohl ein Riesengeschäft gemacht», glaubt Stüdli. Eine Anzeige habe sie bisher noch nicht erstatten können, da sie noch die Quittungen aller Sachen, die sich im Anhänger befanden, zusammensuche.

Polizei bestätigt 2 Fälle in 2 Monaten

Die zweijährige Tochter der Frau vermisse den Anhänger jetzt schon. «Sie fragt mich immer, wenn wir zum Auto laufen, ob wir Velo fahren gehen und ich muss ihr dann erklären, dass der Anhänger mitsamt ihren Spielsachen und ihrer Lieblingssonnenbrille geklaut wurde», erzählt Stüdli. Einer Bekannten von ihr wurde vor einiger Zeit ebenfalls der Anhänger geklaut, dieser wurde aber zwei Tage später wieder zurückgebracht. Stüdli und ihre Familie hatten bisher weniger Glück.

Die Kantonspolizei Thurgau kann auf Anfrage im vergangenen Jahr zwei solche Fälle im Raum Arbon bestätigen. Beide Fälle ereigneten sich in den letzten zwei Monaten, wobei sich ein Fall Mitte Juni in Stachen TG und ein weiterer Fall Anfang Juli in Roggwil TG ereignete. In beiden Fällen wurde eine Anzeige wegen Diebstahls von Veloanhängern erstattet.

