Diebstahl : Diebe bedienen sich an geparkten Autos auf Raststätte

Auf der Autobahnraststätte Deitingen Nord im Kanton Solothurn wurde am Dienstag in mehrere Autos eingebrochen. Weil eine Geschädigte sofort die Polizei alarmierte, konnten die mutmasslichen Täter überführt werden.

20 Minuten ging vor Ort und fragte Personen, ob ihnen bewusst sei, dass sogar auf einer Autobahnraststätte die Gefahr besteht, ausgeraubt oder beklaut zu werden. Reto (41) zeigt sich überrascht, dass die Täter so dreist sind bei so vielen Leuten trotzdem zuzuschlagen. Cecile (28) wird in Zukunft doppelt kontrollieren, dass das Auto richtig abgeschlossen ist und sie das Portemonnaie und Handy bei sich trägt. Esteban (18) wünscht sich ein paar Kameras mehr auf der Raststätte, um die potentiellen Täter hoffentlich abzuschrecken.