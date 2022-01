USA – Diebe beklauen Strassenmusiker – jetzt gibt es ein Happy End dank Metallica

Anthony Sheriff spielt als «Sheriff Drumman» an verschiedensten Orten in LA auf der Ladefläche seines Trucks Schlagzeug.

In einem Video vom 3. Dezember erklärt Anthony, dass sein Truck inklusive dem Schlagzeug der Marke Eigenbau in der Nacht vor seinem Appartement gestohlen wurde. Sechs Jahre Arbeit hat Sheriff Drumman in das Instrument gesteckt, sein Truck ist auch mit einer Rauchmaschine und diversen Lasern und Scheinwerfern ausgestattet, die ihn zu einer fahrenden Konzertbühne machten. Er bittet seine Followerschaft, die Neuigkeiten zu verbreiten, in der Hoffnung, dass sein Truck dadurch vielleicht gefunden werde.