Sportjournalistin Diletta Leotta

Diebe brechen bei Moderatorin ein und machen 150’000 Euro Beute

Bei der Sportjournalistin Diletta Leotta wurde in der Nacht auf Samstag eingebrochen. Dabei wurden Uhren, Juwelen und Bargeld im Wert von 150’000 Euro gestohlen.

Die Moderatorin war währenddessen in einem Restaurant.

Bei der italienischen Sportmoderatorin Diletta Leotta wurde in der Nacht auf Samstag eingebrochen.

Die italienische Moderatorin Diletta Leotta hat nicht nur 6,6 Millionen Follower auf Instagram, sie ist auch die berühmteste DAZN-Reporterin der Welt. Nun wurde bei der 28-Jährigen in ihrer Wohnung in Mailand eingebrochen. Die Italienerin war zum Tatzeitpunkt nicht zu Hause, entdeckte den Diebstahl aber, als sie am späten Samstag Abend nach Hause kam, wie italienische Medien berichten.