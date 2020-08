Zürich Diebe bringen Auspuff nach Aufruf von Garagist zurück

Ende Juli stahlen Unbekannte vor einer Vespa-Garage eine Auspuffanlage einer Piaggio. Nun haben sie das Diebesgut wieder zurückgebracht.

Über neun Minuten hantierten die Diebe an der Piaggio herum.

Eine Person hielt Ausschau nach Passanten und der Polizei, zwei andere Männer montierten den Auspuff eines abgestellten Piaggio-Rollers ab. Rund neun Minuten lang zeichnet die Sicherheitskamera den Diebstahl auf Band (20 Minuten berichtete). Der betroffene Garagist, Philipp Schneider, richtete sich danach in einem Facebook-Post an die Diebe: «An die jungen Männer, die am Freitag, 17.7., bei uns nachts den Auspuff eines Piaggio Beverly 300 ‹ausgeliehen› haben: Bitte bringt uns den Auspuff doch nach bestandener Motorfahrzeugkontrolle zurück.»