Baselland

Diebe entblättern Hunderte Reben

Baselbieter Winzer klagen über Diebe, die im grossen Stil Blätter von ihren Reben stehlen und ihnen die Ernte versalzen. Das Diebesgut landet mutmasslich in Restaurantküchen.

In Baselbieter Rebbergen gehen Diebe um. 600 Rebstöcke des Weinguts Gschwind in Therwil wurden richtiggehend «gefrevelt», wie Winzerin Claudia Gschwind der «bz Basel» erzählte. Es ist ein Einzelfall. Wie die Zeitung berichtet, kam es auch in der Aescher Klus zu Diebstählen. Wenn auch nicht im gleich grossen Ausmass.

Es scheint auf der Hand oder vielmehr auf dem Teller zu liegen, wer die Diebe sind und was ihr Motiv ist. Gefüllte Weinblätter sind eine beliebte Spezialität der orientalischen Küche, die auch in Griechenland und auf dem Balkan weit verbreitet ist. Und hierzulande natürlich in Spezialitätenrestaurants. Das Diebesgut dürfte also auf Vorspeisentellern anatolischer Restaurants auftauchen.