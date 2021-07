Autobahn A4 - Diebe fahren mit geklauten E-Bikes und Waren auf Pannenstreifen

Als eine Polizeipatrouille vor Ort eintraf, kletterten die beiden Männer über einen Zaun und rannten in einen Wald. Die E-Bikes und gestohlene Ware liessen sie auf dem Pannenstreifen zurück.

Am frühen Dienstagmorgen hat die Zuger Polizei gegen 4.30 Uhr die Meldung erhalten, dass sich auf der Autobahn A4 zwischen der Verzweigung Blegi und Affoltern am Albis zwei Velofahrer befinden. Wie sich später herausstellen sollte, handelte es sich bei den beiden mutmasslich um Diebe. Denn als eine Polizeipatrouille vor Ort eintraf und von den beiden Männern erkannt wurde, flohen diese über den dortigen Wildzaun in den Wald.