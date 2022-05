Schüpbach BE : «Diebe haben unseren jungen Hund Batou geklaut»

In Schüpbach BE sucht eine Familie verzweifelt nach ihrem Hund. Vor einer Woche verschwand Batou spurlos.

Am letzten Mittwoch hat Barbara Wüthrich ihren Hund Batou das letzte Mal gesehen. Der sieben Monate alte Berner Sennenhund spielte auf dem Bauernhof der Familie in Bembrunnen bei Schüpbach BE. «Es war gegen 21.20 Uhr, er sass unter einem Apfelbaum und nagte an einem Stöckchen, ich sagte zu ihm, ich gehe schnell rein, um zu duschen, dann komme ich dich holen, als ich zurückkam, war er weg», sagt sie. Die Familie ist fassungslos und versucht nun alles, um Batou zu finden. «Wir vermuten leider, dass jemand ihn gestohlen hat», sagt die Bauersfrau.