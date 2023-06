Kerken: Diebe klauen Zeiger von Kirchenuhr

Zu einem ungewöhnlichen Diebstahl in luftiger Höhe ist es laut der Polizei im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen, dem 5. Juni, in Kerken in Nordrhein-Westfalen gekommen: Unbekannte Täter haben zwei Stundenzeiger der Turmuhren einer Kirche an der Marktstrasse gestohlen. Ein Minutenzeiger wurde zudem verbogen und beschädigt. Das Gewicht der Zeiger dürfte erheblich sein.