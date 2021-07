Im Zentrum von Paris : Diebe laufen in Schmuckladen, erbeuten 400’000 Euro und flüchten zu Fuss

Zwei Männer gaben sich bei einem Juwelier als Kunden aus, dann zückten sie Tränengas und einen Elektroschocker. Am Schluss verliessen sie den Laden zu Fuss.

Diebe flüchteten, ohne gross aufzufallen

Als das Verkaufspersonal den beiden den Schmuck präsentierte, zückte einer der Kriminellen einen Elektroschocker und Tränengas, der andere soll eine Handfeuerwaffe am Gürtel getragen haben. Die Männer sperrten die Ladenangestellten in ein Zimmer, dann räumten sie das Geschäft aus. Schliesslich verliessen sie da s Geschäft durch den Haupteingang und flüchteten zu Fuss.

Erst vor drei Tagen hatte es in der französischen Hauptstadt einen spektakulären Millionenraub in einem Schmuckgeschäft nahe der Luxusmeile Champs -É lysées gegeben. Dabei hatte ein Mann den Luxus-Juwelier Chaumet überfallen und dabei Beute i m Wert von fast drei Millionen Euro gemacht. Der Tatverdächtige wurde am folgenden Tag zusammen mit einem mutmasslichen Komplizen an einer Autobahnraststätte im Osten Frankreichs festgenommen.