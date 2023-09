Schönwetter-Phänomen: Diebe legen reihenweise E-Bikes lahm

Roman Rezzoli, Mitinhaber der Velos Herzog AG in Arbon TG, berichtet von vermehrten Display-Diebstählen an E-Bikes in der Bodensee-Region.

Velohändler Roman Rezzoli aus Arbon TG verkauft jeden Montag E-Bike-Displays – weil die Diebe am Wochenende am Bodensee unterwegs waren.

In der Bodensee-Region schlagen Display-Diebe an schönen Tagen an beliebten Ausflugszielen zu – und legen damit reihenweise E-Bikes lahm.

Vor der Badi oder am See schlagen die Diebe zu

Er hat die Vermutung, dass die Display-Diebe jeweils an sonnigen Wochenenden zwischen Romanshorn und Rorschach am See unterwegs sind. «Das ist jedenfalls meine Region, wo ich mich auskenne. Meine Kunden erzählen mir, dass ihnen etwa bei den Badis oder bei schönen Ausflugszielen am See die Displays geklaut wurden», sagt Rezzoli zu 20 Minuten.